«حماية المستهلك» يحرر 324 محضرا للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادات طبية بالمحافظات

مرَّ جهاز حماية المستهلك بكل أفرعه في المحافظات، البالغ عددها حوالي 20 فرعًا، على الأسواق، في المناطق الأكثر كثافة سكانية؛ للتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق.

قالت مصادر مسئولة داخل الجهاز إن الحملات استهدفت المحالَّ التجارية الكبيرة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين، إذ قام رجال الضبطية القضائية التابعون للجهاز بالمرور على تلك المحالّ مترجّلين؛ للتأكد من جودة المعروض ومطابقة تواريخ الصلاحية على المنتجات، بالإضافة إلى عدم البيع بأزيد من السعر الرسمي.

جدير بالذكر أن الحملات المكثفة على الأسواق والمحالّ التجارية الكبيرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصًا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم تحرير نحو 324 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين،

بالإضافة إلى البيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلَن من الشركات المنتِجة، فضلًا عن عدم حمل شهادات طبية لبعض العاملين في المحالّ المخصصة لإعداد الطعام في المناطق المختلفة.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقًا لقانون حماية المستهلك، وجارٍ عرض المخالفين على النيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها،

لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة؛ لمتابعة مدى التزام التجار بقرارات الحكومة المتعلقة بأسعار السلع، ومنع احتكارها لطرحها في الأسواق بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين، من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك»، وعدد من أرقام الهواتف المحمولة، لتلقّي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أية ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق؛ لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قِبل التجار.