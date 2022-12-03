«حماية المستهلك» يحرر 30 محضرا للمخالفين في الشرقية ويتابع توافر السلع الغذائية

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الفرع الإقليمي للجهاز في محافظة الشرقية، حرر ما يقارب 30 محضرا الأسبوع الماضي خلال حملات تفيشية أجرها الفرع على مراكز المحافظة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المحاضر تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، واحتكار للسلع، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، لافتة إلى أن الفرع يكثف حملاته في الوقت الحالي على توافر كافة السلع الغذائية في الأسواق وعدم نقصها.

وأشارت إلى أن الفرع قام بالتنسيق مع مدرية التموين والإدارات التابعة لها للمرور على السلع الغذائية التي تقدم للمواطنين، وأنه خلال المرور تم تحرير عدة محاضر والتحفظ على كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر.

وأكدت المصادر، أنه تم التنبيه على كافة المحال التجارية والتجار بالإعلان عن أسعار السلع أمام المستهلك، وعدم البيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لعدم التعرض للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالف.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شكل غرفة عمليات مكبرة تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لمتابعة عملية بيع الأرز الأبيض، إضافة إلى منع تداوله من مكان لآخر بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجة.

وتقوم غرفة العمليات بالتنسيق بين المحافظات المجاورة للأخرى التي لا يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، بهدف التنسيق لمتابعة الأسعار وتوافر السلع بما فيها الأرز.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية للجهاز، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتوفير احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم.