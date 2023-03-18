«حماية المستهلك» يحرر 26 محضرا في حملة على الأسواق والمحال التجارية بأسيوط

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المشتهلك في محافظة أسيوط، حملة مكبرة استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بمركز ومدينة أبوتيج للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين وعدم احتكار أي سلع.

أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا متنوعا منها حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

وتستمر حملات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين وسلامة الغذاء على جميع منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات.