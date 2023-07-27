حماية المستهلك يحرر 23 محضرا لامتناع التجار عن بيع السجائر بالسعر الرسمي

أكدت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة أجرت حملات تفتيشية على المحال التجارية والأكشاك بواسطة رجال الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية لمتابعة بيع السجائر وعدم الامتناع عن البيع بهدف احتكارها لطرحها بأسعار أعلى من الثمن الرسمي.

وقالت المصادر، إن فرع الجهاز في محافظة شرم الشيخ أجرى محاولات شراء وهمية من عدد من المحال التجارية للتأكد من بيع السجائر بالسعر الرسمي إلا أنه تم تحرير محضرا لأحد المحال لامتناعه عن بيع السجائر للمواطنين بالسعر المعلن والرسمي، لافتة إلى أنه تم تحرير محضرين في محافظة البحيرة لحجب السجائر عن المواطنين.

جدير بالذكر أن الهدف من الحملات المستمرة على الأكشاك والمحال التجارية هو منع استغلال المواطنين، إلى جانب عدم حجب السجائر عن المواطنين لبيعها بأغلى من الثمن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات المكثفة على المحال في مدن ومختلف مناطق محافظة الغربية حرر أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية 4 محاضر للامتناع عن البيع، لافتة إلى أنه تم تحرير 9 محاضر لحجب السجائر في الشرقية.

وتابعت: إنه تم تحرير محضرا للامتناع عن بيع السجائر بالسعر المعلن في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى تحرير ٦ محاضر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بإجمالي 23 محضرا للامتناع عن البيع في المحافظات التي أجرت أفرع الجهاز الحملات عليها، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك.

ووجه المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز جميع الأفرع بالمحافظات بضرورة الرقابة الجيدة على تجار ووكلاء السجائر في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة البيع بأزيد من السعر الرسمي بهدف منع التجار من احتكار السلع لعرضها بأعلى من سعرها.