«حماية المستهلك» يحرر 210 محاضر للبيع بأعلى من السعر الرسمي في المحافظات

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك البالغ عددها حوالي 20 فرعا في المحافظات المختلفة حملات مكثفة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين بالإضافة إلى عدم بيع السلع بأزيد من السعر المعلن.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك فروعا في محافظات: «قنا والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف وقنا وسوهاج وأسيوط والسويس والفيوم والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وشرم الشيخ والشرقية والمنوفية والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقاهرة والجيزة».

وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت كافة الأسواق والسلاسل التجارية من خلال سيارات الضبطية القضائية وأعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتعاون والاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسواق.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه أثناء الحملات تم تحرير 210 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي لبعض التجار والسلاسل التجارية المعروفة، لافتة إلى أنه تم التنبيه عليهم بضرورة الإعلان عن الأسعار وضرورة وجود شهادات صحية لعدد من العاملين في المحال التجارية والأغذية تفيد بخلوهم من أي أمراض بالإضافة إلى الالتزام بالأسعار المعلنه من الشركات المصنعة.

وتابعت إنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها في المخالفات المعروضة عليهم طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق والتجار بالإضافة إلى استقبال الجهاز لشكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.