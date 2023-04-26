«حماية المستهلك» يحرر 20 محضرا للمخابز والمحال التجارية.. ويتحفظ على 1.5 أطنان دقيق مجهولة المصدر

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات والبالغ عددها 20 فرعا حملات متواصلة ومكثفة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع بمختلف أنواعها.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

قالت مصادر مسؤولة في جهاز حماية المستهلك، إن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة بني سويف شن حملات على المحال التجارية والأسواق لمتابعة مدى جودة السلع المعروضة للمواطنين، إذ تم تحرير 13 محضرًا لعددا من المحال التجارية لوجود سلع مجهولة المصدر ومعروضة للمواطنين على أن السلع تابعة لإحدى الشركات الكبيرة والمعروفة في صناعة تلك السلع.

ولفتت المصادر إلى أن الحملات في محافظة بني سويف أسفرت أيضا عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية شن عدة حملات رقابية على المخابز والمنشآت التجارية بمراكز ومدن المحافظة لتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير محضر ضد مخبز حلواني كما تم التحفظ على ۱۰ شكائر دقيق وزن الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي ٥٠٠ كجم مجهول المصدر، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر ضد مخبز حلواني باسم «م. ش.ع» لبيع وعرض منتجات مجهولة المصدر بالإضافة إلى التحفظ على عدد ١٠ شكائر دقيق وزن الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي ٥٠٠ كجم.

وتابعت أنه تم تحرير محضر ضد مخبر عيش شامي باسم «ع .ف .ع» لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر بالإضافة إلى التحفظ على عدد ١٠ شكائر دقيق وزن ٥٠ كجم بإجمالي ٥٠٠ كجم، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر ضد مخبز بلدى نصف آلى مدعم لصاحبه «ا … ا» لتصرفه في 40 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم بغرض بيعها بالسوق السوداء.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.