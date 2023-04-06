«حماية المستهلك» يحرر 121 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار

أكد جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في كافة محافظات الجمهورية تواجدت بكثافة داخل الأسواق بالاشتراك مع «الصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية والطب البيطري والحكم المحلي» لمتابعة إعلان التجار عن أسعار السلع الغذائية المعروضة ومراقبة المعروض للمستهلكين.

قالت مصادر داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت كافة محافظات الجمهورية من خلال سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز وأعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم المرور على كافة المحال التجارية المتواجدة في الأسواق وخارجها تحديدا في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين من خلال أعضاء الجهاز المترجلين بالتعاون مع الجهات الرقابية المشار إليها للدخول المفاجئ على المحال والتفتيش على الإعلان عن أسعار السلع، لافتة إلى أنه خلال المرور تم تحرير 121 محضرا لعددا من السلاسل التجارية والمحال لعدم إعلانهم عن الأسعار.

أشارت إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا ويشهدون إقبالا في هذا الشهر، لافتة إلى أن الجهاز بستقبل الشكاوى المتعلقة بأسعار السلع الغذائية على مدار اليوم للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مع التاجر.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعددا من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.