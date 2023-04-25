«حماية المستهلك» يحرر محضرا لمخبز بعد إنتاجه خبزا أقل من الوزن الرسمي

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمراقبة السلع المقدمة للمواطنين ومتابعة مدى صلاحيتها للتأكد من جودتها قبل بيعها للمستهلكين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز لمديري الأفرع.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي بناءً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات جاءت بالاشتراك مع عددا من الجهات الرقابية في المحافظات مثل: «الصحة والتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء والحكم المحلي والرقابة الإدارية»، لافتة إلى أن الحملات استهدفت القطاعات الأكثر إقبالا من المواطنين عليها لشراء السلع الغذائية.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 25 كيلو فسيخ وسردين غير صالح للاستخدام الآدامي في محافظة البحيرة، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 280 عبوة عصير منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 15 كيلو مصنعات لحوم منتهية الصلاحية في محافظة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أنه خلال المرور على المخابز البلدية حرر الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الشرقية محضرًا لإحدى المخابز بسبب إنتاجه خبز أقل من الوزن الرسمي المعلن من قبل وزارة التموين، لافتة إلى أنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لقانون حماية المستهل.

وتأتي الحملات ضمن الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في المحافظات لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.