«حماية المستهلك» يحرر محاضر لعدد من الأفران لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة تموين الداخلة، للمرور على المخابز الموجودة بمدينة موط للاطمئنان على جودة الخبز ووصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقته للمواصفات.

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

أسفرت الحملة عن بعض المخالفات منها: «إنتاج خبز ناقص الوزن» وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأهاب الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على حقوقهم وصحتهم.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.