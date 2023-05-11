«حماية المستهلك» يحرر أكثر من 100 محضر للبيع بأزيد من السعر

أجرى جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية على المحال التجارية والسلاسل التجارية الكبيرة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك.

قالت مصادر داخل الجهاز، إن الحملات جاءت بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق لمعاونة أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية مثل الصحة والتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 106 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

وأضافت المصارد لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 50 كيلو سكر تموين للبيع خارج نطاق البيع التموينية، بالإضافة إلى ضبط 86 كيلو جرام أسماك بها تغير في الخواص الطبيعية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في المخالفات.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة داخل الأسواق وعلى السلاسل التجارية الكبيرة والمعروفة في مختلف المحافظات، كما أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.