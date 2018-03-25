حماية المستهلك يحذر من كارت وهمى لتوفير الكهرباء والوقود

- يعقوب: عملية خداع.. والاختبارات أكدت عدم تخفيض الطاقةأحمد اللاهونىصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز أحال شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم -الكائنة 8 شارع الأديب على أدهم - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة - إلى النيابة العامة، لمخالفتها قانون حماية المستهلك

– يعقوب: عملية خداع.. والاختبارات أكدت عدم تخفيض الطاقة



أحمد اللاهونى

صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز أحال شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم -الكائنة 8 شارع الأديب على أدهم – مساكن شيراتون – مصر الجديدة – القاهرة – إلى النيابة العامة، لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأوضح يعقوب، أن الجهاز رصد إعلان الشركة بجريدة الأخبار، تحت عنوان “شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود” الذي تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.

وأشار يعقوب، إلى أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بإجراء تحريات عن الشركة المعلنة، ورصد قيام الشركة بالادعاء فيه أن الكارت يعمل على توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمى “نانو تكنولوجي” بتكنولوجيا أمريكية – ألمانية يوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الاستهلاكية وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانوني بنسبة 100%.

وأثناء جمع الاستدلالات من الشركة أفادت أنها تابعة لشركة عالمية، وأن ما تقوم به يأتي في إطار توجيهات الدولة ومجهوداتها في توفير الطاقة وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات باللغة العربية والأجنبية وكارت من الكروت المستخدمة، وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيضًا على سعر الكارت من 999 جنيها إلى 699 وذلك لفترة محدودة.

وأضاف يعقوب أن الجهاز قام بمخاطبة كل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج، وإجراء الاختبارات اللازمة على الكارت للتأكد من صحة إدعاء الشركة من عدمه، وجاء التقريران أن الكارت ليس له أي منفعة للمستهلك ولا يحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية.

وأكد يعقوب أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المواد (1)،(6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة على “أنه على مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط “، والمواد (16)،(17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية، بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب والمتمثل في استخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول على أموالهم.

وأهاب بجمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والخادعة، خاصة لانتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، والتأكد من المنتج الذي نقوم بشرائه، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص على سلامتهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG، أوعن طريق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية من متجر Google Play.