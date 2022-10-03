«حماية المستهلك» يحدد 7 نصائح لشراء حلوى المولد

حرص جهاز حماية المستهلك على تقديم عدة نصائح هامة للمواطنين تزامنا مع بدء عملية شراء حلوى المولد، والتي تشهد إقبالا كثيفا الفترة الحالية، حرصا على حياة وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للإصابة بأي أمراض تتعلق بسوء عملية تصنيع تلك الحلوى.

كان جهاز حماية المستهلك قد كثف حملاته الرقابية على المصانع وتجار الحلوى الفترة الماضية، وذلك لمراقبة عملية التصنيع، بالإضافة إلى متابعة الشروط والمطابقات الصحية التي يجب أن تتوافر في كل مصنع.

وحدد جهاز حماية المستهلك، 7 شروط أساسية يجب توافرها خلال شراء المواطنين للحلوى، تنشرها «المال» في السطور التالية:

أن يتم الشراء من أماكن مرخصة ومصرح لها ببيع وتداول حلوى المولد النبوي.

التأكد من طبع تاريخ الصلاحية على العبوات.

شراء الحلوى من مصادر معروفة، مع التأكد من طبع اسم المصنع أو المورد على الأغلفة.

عدم وجود روائح سيئة أو تغير في لون المنتجات.

اختيار مكان تخزين المنتجات بحيث تكون أماكن جيدة التهوية.

تجنب شراء المنتجات التي تعرض في أشعة الشمس مباشرة.

عدم شراء قطع الحلوى غير المغلفة.

كانت مصادر مسئولة في جهاز حماية المستهلك قد كشفت لـ«المال»، التزام جميع مصانع الحلوى على مستوى الجمهورية بقرارات جهاز حماية المستهلك، وهي الإعلان عن الأسعار، وعدم بيعها بسعر أعلى من معدلها الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بتواريخ الإنتاج ورخصة المصانع العاملة في التصنيع.

وبحسب المصادر، فإن جهاز حماية المستهلك قام بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، والتموين، لمراقبة عملية تصنيع الحلوى من خلال خطة تم وضعها للمرور على جميع المصانع والعارضين في المحال التجارية للتأكد من جودتها وتواريخ الإنتاج المدونة عليها، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المصانع التزمت بالقرارات وقامت بتدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية، فضلا عن حصول معظمها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، لافتة إلى أنه في حالة ضبط مصنع أثناء عملية المرور عليها بدون ترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.

وأشارت إلى أن الجهاز لم يتلق شكاوى بسبب حلوى المولد حتى الآن، ولا الأرز الأبيض التي قررت الحكومة تسعيره الأسابيع الماضية، مؤكدة أن جميع الشكاوى الواردة للجهاز عبر الخط الساخن أو مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بشراء الأجهزة الكهربائية وغيرها من المستلزمات الأخرى.

وأكدت المصادر، أن الجهاز قام بالتنسيق مع 27 محافظة على مستوى الجمهورية لمراقبة عملية تصنيع الحلوى، والتأكد من جودتها وحصول المصانع على كافة التراخيص اللازمة قبل بدء تصنيعها للحفاظ على صحة المواطنين.

وعن المحافظات التي لم يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، أشارت المصادر إلى أنه يتم التنسيق بين المحافظات الأقرب حدوديا لمراقبة عملية التصنيع والبيع والشراء من خلال تعاون الفرع مع الجهات المنوطة للمراقبة على الغذاء، لافته إلى أن رئيس الجهاز يتابع بصفة يومية الشكاوى المتعلقة بالمواد الغذائية لمعرفة التحقيقات النهائية التي تمت بشأنها.