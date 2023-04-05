«حماية المستهلك» يجري عمليات التفتيش على 512 منشأة بالإسكندرية ويحرر 102 محضر

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية خلال الأسبوعين الماضيين حملات تفتيش على 512 منشأة تجارية للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومتابعة جودة السلع المعروضة للمواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير 102 محضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى ضبط طن دقيق مجهول المصدر بأحد المخازن بمنطقة الترعة المردومة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 71 محلا لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم والبيع بأزيد من السعر المعلن.

يشار إلى أن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية خصص خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.