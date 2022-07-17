«حماية المستهلك» يتوعد السائقين: سحب الرخصة 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة تعريفة الركوب

أكد مصدر مسئول فى جهاز حماية المستهلك أنه فى حال عدم التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة سيتم سحب الرخصة أوالمنع من ترخيص السيارة لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة من 1000 إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف – فى تصريح خاص لـ «المال» – أن أعضاء الجهاز يتنقلون فى وسائل المواصلات المختلفة بين الركاب دون الإفصاح عن هويتهم لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وعدم رفع الأجرة على المواطنين.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، أوصت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية وذلك للأشهر الثلاثة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة الأربعاء الماضى ليصبح 8.00 جنيهات للتر البنزين 80 و9.25 للتر 92 و10.75 للتر 95، وكذلك السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر.

ووفقا للمصدر فإن جميع أفرع جهاز حماية المستهلك فى مختلف المحافظات تشن حملات يومية وعلى مدار الساعة بمواقف السيارات الإقليمية والداخلية للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب وأسعار الوقود.

وأشار إلى أن أعضاء الجهاز يذهبون إلى محطات الوقود بسيارات خاصة لتمويلها لكشف وجود أى تلاعبات من جانب بعض أصحاب المحطات، مؤكدا سحب الترخيص فى حالة عدم الالتزام.

وتابع إن محطات الوقود تتوافر بها المنتجات على مدار الساعة ولا يوجد نقص فى أى نوع من أنواع الوقود حتى الآن، لافتا إلى أن جميع المواقف بها التزام بالتسعيرة الجديدة وفى حالة ضبط أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف على الفور.

وعن مراقبة المواقف ومحطات الوقود فى المحافظات غير المتواجد بها مكاتب لجهاز حماية المستهلك، أكد أن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته إلى جميع المكاتب الإقليمية بسرعة وضع خطة لمراقبة المحافظة المجاورة لها من خلال التنسيق مع المحافظة ومديريات التموين، وذلك لحث أصحاب محطات الوقود والسائقين على الإلتزام بالأسعار والتعريفة الجديدة.

جدير بالذكر أن «حماية المستهلك» قام بعد تحريك أسعار بعض المحروقات بإعداد غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديدة، فى إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب فى أسعار النقل. وتم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع جميع الأجهزة الرقابية اعتبارا من تاريخ رفع أسعار المحروقات على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الإلتزام بالتعريفات التى ستقررها الأجهزة المحلية بالمحافظات خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى