حماية المستهلك يتفق على تكويد قطع غيار السيارات

أحمد عوضقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه تم ااتفاق مع ممثلي شعب روابط السيارات، منها وكلاء ومستوردي السيارات، ورابطة التجار، ورابطة مصنعي السيارات، على البدء فى تدشين منظومة تكويد قطع غيار السيارات.جاء ذلك على هامش الاجتماع، الذي عقده جهاز حماية المستهلك مع روابط ا

أحمد عوض

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه تم ااتفاق مع ممثلي شعب روابط السيارات، منها وكلاء ومستوردي السيارات، ورابطة التجار، ورابطة مصنعي السيارات، على البدء فى تدشين منظومة تكويد قطع غيار السيارات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع، الذي عقده جهاز حماية المستهلك مع روابط السيارات، اليوم السبت، وناقش العديد من القضايا، أبرزها ضرورة تدخل الشركات فى حل شكاوى المستهلكين، قبل إتخاذ الجهاز إجراءاته بإرسال الشكاوى للنيابة العامة مباشرة.

وأكد يعقوب لـ”المال”، أن مشروع تكويد قطع غيار السيارات، سيحد من ظاهرة انتشار قطع الغيار المقلدة داخل السوق، فضلًا عن تقليل معدلات المخاطر لمستهلكى السيارات، من خلال إدراج كافة قطع الغيار الأصلية على نظام الكتروني واحد.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، يشن حملات مكثفة على اﻷسواق، للقضاء على ظاهرة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، وكذلك ضبط القائمين على توريدها للسوق المحلية.