«حماية المستهلك» يتصدى للسجائر مجهولة المصدر بالأسواق.. ويحرر 18 محضرا للبيع بأزيد من الثمن

تتصدى أفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات المختلفة للسجائر مجهولة المصدر والمهربة من الجمارك وغير مدون عليها بندرول وزارة المالية من خلال الحملات التي تشنها الأفرع على مستوى المحافظات بالتعاون مع الجهات المختلفة.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن أفرع الجهاز في 5 محافظات هما: «الإسكندرية والدقهلية والشرقية والبحيرة وشرم الشيخ» حرروا 18 محضرا متنوعا ما بين البيع بأزيد من السعر المعلن وحجب السجائر عن البيع للمستهلكين.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات التي شنها أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية تمكنوا من ضبط 160 علبة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها بالإضافة إلى عدم وجود بندرول وزارة المالية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لتستهدف كافة المحال التجارية والأكشاك لمتابعة مدى التزامهم ببيع السجائر بالسعر المعلن وعدم البيع بأزيد من الثمن، مطالبة المواطنين إبلاغ الجهاز في حالة ثبوت أي تاجر يقوم ببيع السلع بأزيد من سعرها.