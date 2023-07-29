حماية المستهلك يتحفظ على 2623 علبة سجائر لامتناع التجار عن بيعها بالسعر الرسمي

تحفظت 4 أفرع لجهاز حماية المستهلك في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط على كميات من علب السجائر بلغ عددها 2623 علبة، لامتناع التجار عن بيعها بالسعر المعلن خلال حملات تفتيشية على المحال التجارية في المحافظات المشار إليها.

وقالت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك لـ«المال»، إن أفرع الجهاز شنت حملات مفاجئة على المحال التجارية من خلال أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتعاون مع مدريات ومباحث التموين لمتابعة بيع السجائر بالسعر المعلن.

وأضافت أنه خلال الحملات تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الإسكندرية من تحرير 4 محاضر للامتناع عن البيع بالسعر الرسمي، لافتة إلى أن فرع الجهاز في الشرقية حرر 27 محضرا في والتحفظ على 2500 علبة سجائر لامتناع البائعين عن البيع.

وأشارت إلى أنه تم تحرير 4 محاضر والتحفظ على 73 علبة للامتناع عن البيع في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر والتحفظ على 50 علبة للامتناع عن البيع في أسيوط بإجمالي 39 محضرا وحوالي 2623 علبة سجائر، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك.