حماية المستهلك يتحفظ على 207 علب شيكولاته في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد حملات مكثفة بالتنسيق والاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من خلوها من الشيكولاته المعبأة فى سرنجات وأكياس والتحفظ عليها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

تأتي الحملات للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق وجودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع فى الأسواق.

كما تأتي للتأكد من اتباع أصحاب المحلات لتعليمات سلامة الغذاء من حيث طرق التخزين وحفظ المنتجات فى درجة حرارة مناسبة ومطابقة للتعليمات المدونة على العبوات.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد محاضر تحفظ لبعض من المحلات التجارية والسوبر ماركت من منتج شوكولاته ودكتور شوكلت عددها 207 علبة.

وأهاب الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين الإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

جدير بالذكر أن تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.