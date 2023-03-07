«حماية المستهلك» يتحفظ على 120 «صفيحة جبنة» بسبب تخزينها تحت أشعة الشمس

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة حملات تفتيشية على مراكز تجميع الألبان ومجازر الدواجن واللحوم بالتعاون مع الصحة والتموين والجهات المعنية بالمراقبة على السلع الغذائية.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وأيضا لتحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن أفرع الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية شنوا حملات مكثفة على مراكز التجميع في مختلف محافظات الجمهورية لضبط المراكز المخالفة، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم التحفظ على120 صفيحة جبنة بسبب تخزينها تحت أشعة الشمس ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدامي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات شملت أيضا المرور على عددا من المجازر بمعرفة جهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والطب البيطري، إذ تم ضبط 15 كيلو لحوم مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآادمي بحوزة أحد محلات اللحوم.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن المحاضر تأتي طبقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على حماية المستهلك من أي سلع غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدامي.

ونصح الجهاز المواطنين بالاتجاه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكن المواطن من حل الشكوى وديا، يرجى التوجه إلى أقرب فرع لجهاز حماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.