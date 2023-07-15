«حماية المستهلك» يتحفظ على كميات من السجائر للامتناع عن البيع.. ويحرر 25 محضرا في 9 محافظات

أجرت أفرع جهاز حماية المستهلك في 9 محافظات حملات مكثفة على المحال التجارية والأكشاك في الميادين العامة بهدف متابعة ومراقبة عملية بيع وتداول السجائر بالأسعار المعلنة من الشركات وعدم بيعها بأزيد من السعر.

وقالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات جاءت بالتعاون مع مباحث التموين والتموين وأعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية لعمل محاولات شراء للتأكد من التزام التجار بالأسعار، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 8 محاضر في محافظة الدقهلية و4 محاضر في كفر الشيخ.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن فرع الجهاز في محافظة الشرقية حرر 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و3 محاضر في بورسعيد و2 محضر في الإسكندرية ومحضرًا لكل من: «أسيوط والإسماعلية والغربية» بإجمالي 25 محضرا.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم التحفظ على 40 علبة سجائر في شرم الشيخ للامتناع عن البيع، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.