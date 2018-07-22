«حماية المستهلك» يتابع تعليق ملصقات الاستبدال بمحلات بني سويف

أحمد اللاهونىتابع جهاز حماية المستهلك خلال حملة شنها على عدد من المحلات بمحافظة بنى سويف التزام أصحابها بتعليق ملصقات الاستبدال والاسترجاع، وتوزيع النشرات الخاصة بتوعيه المواطنين بحقوقهم والإعلان عن آليات التواصل مع الجهاز، والتأكيد على التجار ومقدمي الخدمات بإصدار الفواتير للمستهلكين والتي تضمن ح

أحمد اللاهونى

تابع جهاز حماية المستهلك خلال حملة شنها على عدد من المحلات بمحافظة بنى سويف التزام أصحابها بتعليق ملصقات الاستبدال والاسترجاع، وتوزيع النشرات الخاصة بتوعيه المواطنين بحقوقهم والإعلان عن آليات التواصل مع الجهاز، والتأكيد على التجار ومقدمي الخدمات بإصدار الفواتير للمستهلكين والتي تضمن حقوقهم.

وأهاب الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز فى بيان له اليوم، بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني “حماية المستهلك” على متجر Google Play للهواتف الذكية.