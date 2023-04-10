«حماية المستهلك» يتابع أسواق رمضان .. وتحرير 108 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

تواجد جهاز حماية المستهلك في كافة الأسواق بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع كافة أفرع الجهاز والجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان والتي يشهد اقبالا من المواطنين على شراء الشوكولاتة والكعك وغيرها من المستلزمات لمتابعة جودة المعروض والتأكد من صلاحيتها.

قالت مصادر داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت كافة المنتجات المعروضة داخل المحال المخصصة لبيع الكعك والشوكولاتة في المحافظات للتأكد من وجود تواريخ الصلاحية بالإضافة إلى متابعة إعلان التجار عن الأسعار وتوافر الشهادات الصحية لدى العاملين في المحال، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع عددا من الجهات الرقابية لمعاونة الجهاز خلال الحملات التي يشنها لمتابعة سلع العيد.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال مرور أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية تم تحرير 108 محضر لعدد من التجار لم يقوموا بالإعلان عن الأسعار على السلع بالإضافة إلى عدم توافر الشهادات الطبية اللازمة لدى العاملين، لافتة إلى أن الحملات استهدفت أيضا المرور على محال بيع الداوجن الحية والمجمدة واللحوم للتأكد من سلامة المعروض.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، إذ أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة تحديدا في الفترة الأخيرة من شهر رمضان نظرا لأنها من أكثر الفترات التي يتواجد بها المواطنين في الأسواق.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين وجه بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا ويشهدون إقبالا في هذا الشهر.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعددا من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.