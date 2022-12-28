«حماية المستهلك» يبدأ تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعلان أسعار السلع اعتبارا من اليوم

علمت «المال» من مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيقوم اعتبارا من اليوم الأربعاء، بتنفيذ قانون حماية المستهلك الخاص بضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بعد انتهاء المهلة المحددة بواسطة قرار رئيس مجلس الوزراء أمس عن طريق شن حملات يومية في جميع المحافظات للتأكد من تنفيذ القرار.

ووفقا للمصادر فإنه في حالة ضبط أي مخالفات سيتم إحالة المتسبب عنها إلى النيابة العامة لتطبيق الغرامة المقررة بالقرار، لافتة إلى أن الحملات ستتم بالتنسيق مع مباحث التموين، وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين.

وعن التزام التجار بالبيع بالسعر المعلن، أشارت المصادر في تصريحات لـ«المال» إلى أن الجهاز يقوم بعمل محاولات شراء من التجار عن طريق أفراد تابعين للجهاز لكنهم متخفون ويقومون بمحاولة شراء بعض السلع للتأكد من البيع بالسعر المحدد خاصة في محصول الأرز.

وأكدت أنه في حالة وجود عدم التزام التجار بالبيع بالسعر المحدد وقرار رئيس الوزراء يتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لتوقيع الغرامة المقررة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 التي تبدأ بغرامة قدرها 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه.