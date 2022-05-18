حماية المستهلك: وقف 20 برنامجًا تليفزيونيًا تعلن عن مستحضرات تجميل.. وتحرير العديد من القضايا قبل «فتاة الوكالة»

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة خلال الفترة القليلة الماضية على الأسواق، لضبط الأسعار وعدم احتكار السلع، وتحرير العديد من القضايا لمنتجات مجهولة المصدر مثل مستحضرات التجميل والقنوات الفضائية المعلنة عنها للمواطنين، ومنها ما لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين اتجاه عملية ضبط الأسواق.

في ذات السياق، قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يرصد دائمًا عمليات بيع مستحضرات التجميل غير مرخصة، لافتا إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة داخل الأسواق لضبط هذه القضايا قبل ضبط قمر فتاة الوكالة، والمعروفة إعلاميا حرصًا من الجهاز على ضبط الأسواق.

جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك، شن العديد من الحملات إذ بغلت نحو 697 حملة في 20 محافظة خلال شهر أبريل الماضى بهدف ضبط الأسواق.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ”المال”، أنه تم إيقاف 20 برنامجا تليفزيونيا يبث إعلانات عن مستحضرات التجميل وغيرها من الأشياء حفاظا على المواطن من النصب، لافتا إلى أن البرامج التي تم إيقافها جميعها تعلن عن هذا النوع من المستحضرات.

وأسفرت تلك الحملات عن المرور على 10474 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 302.253 طن مواد غذائية، منها مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية و حجب سلعة، وتحرير 1955 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وأشار إلى أنه تم ضبط وتحرير عدد من المحاضر لهذا النوع قبل القبض على “قمر” فتاة الوكالة التي ألقي القبض عليها الأيام الماضية، لافتا إلى أن الغرض من ضبط هذه السلع غير المعروفة والمرخصة يأتي في إطار دور الجهاز لحماية المواطنين من أي تعرض للغش.

وجاءت الكميات المضبوطة للمخلفات بين سلع مجهولة المصدر وسلع بدون بيانات مدونة على المنتج وعدم صلاحية للاستهلاك الآدمى وحجب السلع عن التداول.