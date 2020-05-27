«حماية المستهلك» : وقف إعلان كمامة قطونيل لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية

أرجع ذلك إلى عدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج

قال اللواء دكتور، راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك إنه بالتنسيق مع نيفين جامعـ وزيرة التجارة والصناعة تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حالياً عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي.

وأرجع رئيس الجهاز في بيان ذلك إلى عدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه فى خلط و خطأ؛ ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعلان كمامة قطونيل يأتى مخالفاً لأحكام قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005 .

وبجسب البيان، نص قانون حماية المستهلك فى المادة الثالثة منه على أنه “يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية”.

كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون فى المادة الثامنة منها على أنه “يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج او خصائصه اوالنتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح”.

ووفق البيان، ذكرت شركة قطونيل للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية وتستخدم فى الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر.

واستدرك: “لكنها فى نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصه بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهى الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان”.

وألزم جهاز حمايه المستهلك شركة قطونيل لإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع”.

وأوضح البيان أن ذلك القرار فى إطار استراتيجيه الدوله وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصحته وسلامته.

وأكد أن القرار تنفيذا لتوجيهات الحكومة التى أعلنها الدكتور، مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة كورونا حفاظاً على صحه المواطنين من أية تداعيات محتمله للفيروس بما لا يتعارض مع صحة وسلامة المواطن.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون فى كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أى منتج خاصة إذا كان منتج طبي يمس صحه وسلامة المستهلك .

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية قبل إنتاج وتداول أى منتج أو سلعة والحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة من الجهات المختصه لذلك .