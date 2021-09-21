حماية المستهلك: وضع ضوابط صارمة لمشاركة العارضين فى معرض «أهلا مدارس» 2021

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن عدد العارضين المشاركين فى معرض أهلا مدارس 2021 والذى تنظمه وزارة التموين والتجارة االداخلية فى دورته الخامسة بالتعاون مع الغرفة التجارية فى القاهرة، يبلغ نحو 210 شركات، مقابل 220 شركة العامة الماضي، وذلك بعد وضع ضوابط يتم اتباعها لأول مرة وهى عدم مشاركة العارضين الذين وُقعت عليهم مخالفات أو الذين لم يلتزموا بضوابط المعرض.

يشار إلى أنه تم إفتتاح معرض أهلًا مدارس 2021 يوم الأربعاء الماضى والذى يستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجارى بتخفيضات تتراوح من 15 إلى %35 على جميع مستلزمات المدارس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربى رئيس إتحاد الغرف التجارية.

وقال حسام الدين فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه تم تنقيح لقاعدة بيانات الشركات لدى جهاز حماية المستهلك وهى عملية مستمرة فى جميع المعارض التى يتم إقامتها، ومن يتم توقيع مخالفة عليه يتم استبعاده من المشاركة فى المعارض الأخرى، مع وضع معايير محددة.

وأضاف حسام الدين أن الحكومة تقوم بتشجيع المنتجين والمستثمرين، ولكن لابد أن ينحاز المستهلك للمنتج المحلى، موضحأ أن معرض أهلا مدارس 2021 يشهد وجود 30 قافلة تجوب المحافظات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وعن اختلاف سعر المنتجات من منطقة لأخرى أوضح حسام الدين أن هناك سعر المصنع وسعر الجملة، ومن ثم يختلف سعر المنتجات يختلف من منطقة لأخرى نتيجة عوامل عديدة منها تكلفة النقل والتشغيل، لذلك يوجد تفاوت فى سعر المنتجات بما يقرب من 5 جنيهات على سبيل المثال.

توعية المستهلكين بأهمية التعامل مع القطاع الرسمي .. وعدم قبول شكاوى ضد غير الرسمي

واشار حسام الدين إلى أن السوق الحرة تتيح المنافسة ويتم المراقبة على الجودة وحماية المستهلك لكن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتى يحكمها قانون المنافسة لذلك يجب دائما تعزيز قانون المنافسة والتأكيد على الملتزم بالسجل التجارى والذى هو يمثل القطاع الرسمى.

وطالب حسام الدين بضرورة توعية المستهلك بتشجيع القطاع الرسمى والمنتج المحلى والذى يستحوذ على %80 من دخل الضرائب، موضحَا أن القطاع الرسمى أكثر قطاع يئن ـ على حد وصفه ـ نتيجة تمتع القطاع الغير رسمى بكل شئ وبدون أى إلتزام.

وقال حسام الدين إن جهاز حماية المستهلك يقوم بالمساهمة فى ضم القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى ولكن بشكل غير مباشر، من خلال عدم قبول أى شكوى من المستهلك ضد أى منشأة فى القطاع الغير رسمى، موضحَا أن الحكومة كاملة ممثلة فى الوزارات المختلفة مثل الصناعة والتنمية المحلية معنية بشكل رئيسى بضم القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى.

تطبيق المواصفات الأوروبية يتيح عرض منتج محلى مماثل للأسواق العالمية

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطبيق العمل بالمواصفات الأوروبية على جميع المنتجات والخامات والذى سيتم تطبيقه فى شهر مارس القادم هو نقلة فى تاريخ مصر لانه سيعمل على تنقية السوق من كل المنتجات التى كانت تضر الصناعة المحلية والمستهلك، كما أنه سيعمل على إتاحة منتج محلى جيد للمستهلك المصرى مماثل لما يتم عرضه فى الأسواق الأوروبية والعالمية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قال بداية الشهر الجارى إن مصر لن تسمح بدخول أى بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد بداية من مارس 2022، محذرَا المستوردين من عدم الالتزام بالإجراءات المقرر إتباعها بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج.