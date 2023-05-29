«حماية المستهلك»: «نيسان» تواصل حملة استدعاء بعض السيارات للفحص

أعلنت شركة نيسان استكمال حملة الاستدعاء السابقة والتي سبق وتم الإعلان عنها للفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر، ببعض سيارات نيسان من موديلات تيدا (C11)من 2010 -2013 وموديلات صني سوبر صالون (N16) من 2006 – 2013 وموديلات أكس تريل (T30) من 2010 – 2013.

وقال جهاز حماية المستهلك في بيان إن الشركة قالت: “يُرجي من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر والذين لم يخضعوا للكشف في الإستدعاء السابق ،التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق”.

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين.

ولقت إلى أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 16244》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتساب.