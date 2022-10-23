«حماية المستهلك»: نستقبل شكاوى«سعر الفينو» عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني

يستقبل جهاز حماية المستهلك والأفرع التابعة له في المحافظات الشكاوى المتعلقة بالتلاعب في أسعار الخبز الفينو المقررة من وزارة التموين، عبر الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز للعمل على فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

قال مصدر مسؤول بالجهاز لـ«المال»، إن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته إلى الأفرع التابعة بشن حملات رقابية مكثفة للتأكد من التزام أصحاب المخابز السياحية بطرح سعر رغيف الفينو.

جدير بالذكر أن وزارة التموين أعلنت أن سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد.

وأضاف المصدر، أنه في حال ثبوت أي مخالفة على المخبز التي لم يلتزم بقرارات وزير التموين ويخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار، يتم تحرير محضر ضده لإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه، لافتا إلى أن الغرامة المقررة لتلك المخالفة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما نسق الجهاز مع مديريات التموين ومباحث التموين، وجميع الأجهزة الرقابية في المحافظات، لتنفيذ قرارات وزير التموين التي تتعلق بتسليم الدقيق للمخابز باستخراج 72% بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وما يتبعه من تحديد وزن وسعر الرغيف.

جدير بالذكر أن قرار وزير التموين المتعلق برغيف الخبز يسري لمدة شهر اعتبارا من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر.

وشدد القرارعلى المخابز التي تقوم باستلام الدقيق بالسعر التي أعلن عنه وزير التموين بتسجيل أسماؤها لدى مديريات التموين لالتزامها بالقرار، بالإضافة إلى الإعلان عن السعر ووزن الرغيف في مكان ظاهر وواضح للمواطنين.

كما رفع الجهاز حالة الطوارئ في جميع أفرعه بالمحافظات، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة ولمدة شهر بحسب قرار وزير التموين، لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة برغيف الخبز، والعمل على حل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.

ويولي الجهاز اهتماما بالغا بمتابعة قرار وزير التموين ورغيف الخبز خاصة أنه يلاقي اقبالا كثيفا الفترة الحالية نظرا للعملية الدراسية التي بدأت منذ أسابيع قليلة.