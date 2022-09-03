«حماية المستهلك»: نراقب تسعير الأرز في الأسواق.. وعقوبات مشددة للمخالفين

أكد مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يراقب تطبيق تحديد سعر الأرز لدى تجار الجملة السوبر ماركت مثلما يراقب قرار الخبز.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز يتابع تنفيذ القرار من خلال حملات يومية ومتالية للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.

وأشار إلى أن الجهاز سيقوم بإجراء الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز، مضيفًا أن الحملات تستمر على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز.

وأوضح المصدر، أنه في حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه التاجر أو السوبر ماركت التي لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الجهاز قام بإجراء العديد من الحملات التفتيشية منذ إعلان قرار تطبيق سعر الأرز على عدد من الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بقرار مجلس الوزراء، وعدم التلاعب بالأسعار.

وأكد أنه تم التنبيه على التجار بالالتزام بالقرار لعدم المسألة القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، مضيفا أنه في حالة وجود أي شكاوى من المواطنين سيتم متابعتها أولا بأول من خلال أعضاء الجهاز وحلها على الفور.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليوني جنيه.