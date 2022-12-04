«حماية المستهلك»: نراقب بيع الشاي للمواطنين.. ويجب اتباع هذا الإجراء للحفاظ على الأسعار

يكثف جهاز حماية المستهلك من تواجده بالأسواق على مدار الأيام الماضية، بعد إعلان زيادات على أسعار شاي العروسة، لمراقبة البيع من قبل التجار لسلعة الشاي وعدم احتكارها وبيعها بالأسعار المعلن عنها مؤخرا.

جدير بالذكر أن شعبة الشاي في الغرفة التجارية أعلنت في وقت سابق، أن أسعار الشاي ارتفعت عالميًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت مصادر مسؤولة بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز مسؤول عن الإعلان عن الأسعار والتأكد من عدم البيع بأزيد من السعر المعلن، لافتة إلى أنه في ظل سياسة المنافسة الكاملة يجب على المستهلك الرشيد التأكد والمقارنة بين الأسعار لدى مختلف التجار، وشراء السلعة التي يريد شراءها بالسعر المناسب له.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن جميع التجار في مختلف محافظات الجمهورية تقوم بالإعلان عن الأسعار وبيع السلع بالأسعار المقررة، لافتة إلى أنه في حالة ضبط أي تاجر يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك يتم تحرير المحاضر اللازمة له لعرضه على النيابة العامة وفقا لقانون حماية المستهلك.

وأشارت المصادر إلى أنه يجب على المواطن السؤال على السلعة في أكثر من مكان، للتأكد من سعر السلعة وتوافر إعلان السعر عليها، لافتة إلى أن هذا الإجراء يمنع احتكار السلع وبيعها بأسعار مختلفة.

جدير بالذكر أن شركة الفتح الصناعية المنتجة لشاي العروسة، أبلغت تجار الجملة بالأسعار الجديدة لشهر ديسمبر 2022.

وسجل سعر شاي العروسة ارتفاعًا قياسيًا، خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع سعر ربع كيلو شاي العروسة إلى ٣٥ جنيها بدلًا من ٢٥ جنيها، وتعد هي الزيادة الثانية في ثلاثة أشهر فقط.

وزادت أسعار شاي العروسة، بجميع منتجاته في شهر سبتمبر 2022، قبل أن تعود من جديد في أول أيام شهر ديسمبر 2022 وترتفع من جديد.

ووصل سعر الكرتونة 20 كيلو إلى 2509 جنيهات ويباع للتاجر بـ31 جنيها وربع يباع 33 جنيها للمستهلك، وذلك بعدما كانت الكرتونة 20 كيلو تباع بـ1860 جنيها وتباع للتاجر بـ 23 جنيها وربع وتباع للمستهلك بـ 25 جنيها.