حماية المستهلك: ندرس تأثيرات قرار رفع أسعار الغاز على محدودي الدخل

محمد مجدي قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ"المال"، إنه سيتم دراسة قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على المنازل وبحث تداعياته على محدودي الدخل.كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجار

محمد مجدي

قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ”المال”، إنه سيتم دراسة قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على المنازل وبحث تداعياته على محدودي الدخل.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفق شرائح محددة.

ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس السبت، فإن شريحة الاستهلاك الأولى للغاز الطبيعي بالمتر المكعب تتراوح بين صفر و30متر مكعب ويكون سعرها 175 قرشا للمتر المكعب، وتتراوح الشريحة الثانية للاستهلاك بين 30 و60 متر مكعب يكون سعرها 250 قرشا للمتر المكعب.

أما الشريحة الثالثة من الاستهلاك فهي ما يزيد عن 60 متر مكعب ويكون سعرها 300 قرش للمتر المكعب.

وبحسب القرار، يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل.



