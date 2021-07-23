«حماية المستهلك»: نتابع الالتزام بأسعار المحروقات الجديدة

صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعمل بطاقة كاملة بكل المحافظات للتأكد من وجود المواد البترولية بكل محطات الوقود، وعدم وجود تكدسات بها، وأنها ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار، حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة.

وقال حسام الدين في بيان اليوم، إن مفتشى الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرون فى جميع الأسواق بكل المحافظات، للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار، فى محاولة لرفع الأسعار والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.

وحذر رئيس الجهاز بأن مفتشى إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار فى رفع أى اسعار، سواء للمواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، خاصة أن الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.

وأضاف أيمن حسام الدين أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسى بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كل المتغيرات التى قد تطرأ على حركة انسياب السلع، ونقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التعامل بطريقة إيجابية والإبلاغ عن أى محاولة لرفع الاسعار دون مبرر، سواء فى المواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، وأن العاملين بالجهاز موجودين بالأسواق بكل المحافظات لتلقى أى بلاغ والتعامل معه فورًا، وذلك من خلال الرقم المختصر 19588 من أي خط أرضى، أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999 أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز .