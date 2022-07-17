«حماية المستهلك» لـ«المال»: تحريك أسعار الوقود لم يؤثر على أسعار السلع الغذائية وجميع المنتجات متوفرة

أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك أن جميع المنتجات الغذائية والتموينية تتوافر في المحلات والأسواق على مدار الساعة، لافتا إلى أن تحريك أسعار الوقود لم يؤثر على السلع الغذائية أو منتجات الوقود حتى تاريخه.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«المال»، أن الجهاز يتابع على مدار الساعة عملية البيع والشراء وتوافر السلع في المنافذ المقررة لها وكذلك المحلات والأسواق بجميع المناطق.

وأكد أن عملية البيع والشراء تشهد إقبالا ضعيفا نظرا لعودة المواطنين من إجازة عيد الأضحى وهذه الفترة كل عام تشهد عملية البيع والشراء إقبالا محدودا على السلع.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، أوصت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية وذلك للأشهر الثلاثة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة الأربعاء الماضى ليصبح 8.00 جنيهات للتر البنزين 80 و9.25 للتر 92 و10.75 للتر 95، وكذلك السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالجهاز بالاشتراك مع مباحث التموين وغرف عمليات المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى غرفة عمليات وزارة التموين، لفحص واستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية والتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود.

وتابع: إن الجهاز لم يستقبل أي شكاوى حتى تاريخه من المواطنين تتعلق بارتفاع الأسعار أو شكاوى متعلقة بقطاع النقل والتعريفة الجديدة، لافتا إلى أن كافة الأرقام ووسائل استقبال الشكاوى على مدار الـ24 ساعة.

وأكد المصدر أن الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الشرقية أجرى حملات تفتيشية على مدار الساعات الماضية في كافة المراكز المحافظة تحديدا محطات الوقود لمتابعة احتكار المواد البترولية لبيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها المقرر، لافتا إلى أن هناك التزاما تاما من المحطات والسائقين بالأسعار الجديدة.

ولفت إلى أنه في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق بارتفاع أو احتكار السلع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن عدم الإلتزام بالتعريفة أو أسعار السلع يعد سلوك خادع تصل عقوبته إلى 2 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن «حماية المستهلك» قام بعد تحريك أسعار بعض المحروقات بإعداد غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديدة، فى إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب فى أسعار النقل.

وتم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع جميع الأجهزة الرقابية اعتبارا من تاريخ رفع أسعار المحروقات على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الإلتزام بالتعريفات التى ستقررها الأجهزة المحلية بالمحافظات خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع سائقي سيارات نقل المواطنين بالالتزام بالتعريفة المحددة، وكذلك التجار بالأسواق وأصحاب المحلات، منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.