حماية المستهلك لـ«المال»: تحرير 13 مخالفة لمخابز خفضت وزن رغيف العيش

أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يطبق الغرامة على المخابز التي لم تلتزم بقراراته الخاصة بأسعار ووزن وجودة الخبز السياحي، لافتا إلى أن الغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخابز المخالفة.

ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب في أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز حرر 13 مخالفة متعلقة بتقليل وزن رغيف الخبز السياحي، لافتا إلى أنه تم إحالة تلك المحاضر للنيابة العامة لتوقيع العقوبة المقررة على أصحاب المخابز.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الوقائع تمثل سرقة، لافتا إلى أنه في حالة تكراراها سيتم مضاعفة العقوبة على أصحاب المخابز الذين يتلاعبون في أوزان وحجم رغيف الخبز السياحي.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.