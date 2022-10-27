«حماية المستهلك»: قيمة مضبوطات مخزن المكملات الغذائية في أوسيم حوالي 10 ملايين جنيه

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن التكلفة الإجمالية لعبوات المكملات الغذائية التي ضبطها الجهاز في مخزن بمنطقة أوسيم بالقاهرة تبلغ حوالي 10 ملايين جنيه.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سعر العبوة الواحدة حوالي 100 جنيه، لافته إلى أنه تم التأكد من عدم وجود التصاريح اللازمة من هيئة سلامة الغذاء.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها في الواقعة الآن.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شن في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء حملة حملة مكبرة وموسعة استهدفت مخزن غير مُرخص لتجارة المُكملات الغذائية بأحد مناطق القاهرة الكبرى بنطاق مركز أوسيم وتم ضبط حوالي 98 ألف عبوة مجهولة المصدر.