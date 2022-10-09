«حماية المستهلك» في الوادي الجديد تعدم منتجات ألبان منتهية الصلاحية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية على إحدى المعامل المدرسية المتخصصة فى صناعة منتجات الألبان للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من اتباع لتعليمات سلامة الغذاء من حيث طرق التخزين وحفظ المنتجات فى درجة حرارة مناسبة ومطابقة للتعليمات المدونة على العبوات.

أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام منتجات ألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبيانها كالتالي:

إعدام كميات من اللبن المجفف منزوع الدسم، وإعدام مكتسبات طعم نكهات مختلفة، بالإضافة إلى إعدام ألوان صحية.

ضبط وإعدام مثبت آيس كريم، بالإضافة إلى عدم نظافة الأرضيات، وعدم حمل وانتهاء للشهادات الصحية، إذ تم التنبيه بسرعة الانتهاء من استخراج الشهادات الصحية.

وأهاب المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد المصانع بضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.