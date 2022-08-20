«حماية المستهلك»: غلق 5 مراكز طبية وتحرير 135 قضية متنوعة في قنا

شن جهاز حماية المستهلك في محافظة قنا حملة تفتيشية موسعة على أسواق المدينة للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، بالإضافة إلى عدم وجود تلاعب في الأسواق وضبطها.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على كافة المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

واستهدفت الحملة المرور على عدد من الأسواق والهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقالة ومحلات الجزارة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، فضلا عن المرور على عدد من العيادات والصيدليات ومعامل التحليل ومحال بيع المستلزمات الطبية.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مراكز طبية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وأصدرت قرار غلق إداري لأحد محال الجزارة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن تحرير 7 محاضر أخرى لعدم حمل شهادة صحية وتردي مستوي النظافة، و 114 محضر أشغال ومحضرين لمخابز بدون ترخيص.

وتستمر الحملات المكثفة التي يقودها جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل.. وعدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.