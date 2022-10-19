«حماية المستهلك»: غرفة عمليات ورفع الطوارئ لمراقبة تنفيذ قرار «التموين» بشأن تسليم الدقيق للمخابز

أكدت مصادر مسؤولة بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين، وجميع الأجهزة الرقابية في المحافظات، لتنفيذ قرارات وزير التموين التي تتعلق بتسليم الدقيق للمخابز باستخراج 72% بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وما يتبعه ذلك من تحديد وزن وسعر الرغيف.

جدير بالذكر أن قرار وزير التموين المتعلق برغيف الخبز يسري لمدة شهر اعتبارا من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر.

«المصادر»: المخابز التي تتسلم الدقيق تُسجل أسماؤها بالتموين لالتزامها بالقرار

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المخابز التي تقوم باستلام الدقيق بالسعر التي أعلن عنه وزير التموين تُسجل أسماؤها لدى مديريات التموين لالتزامها بالقرار، بالإضافة إلى الإعلان عن السعر ووزن الرغيف في مكان ظاهر وواضح للمواطنين.

وأشارت إلى أن الحملات تستهدف متابعة وزن الرغيف وسعره، بالإضافة إلى سؤال المستهلكين عن تطبيق الأسعار التي أعلنت عنها وزارة التموين أم عدم التزام المخابز بالأسعار، لافتة إلى أنه في حالة عدم التزام المخابز بالأسعار يتم إحالة مالك المخبز إلى النيابة العامة بتهمة عدم تطبيق قرار وزير التموين وحماية المستهلك.

وأكدت المصادر أن عقوبة عدم الالتزام بقرارات التموين التي تتعلق برغيف الخبز والدقيق يتم تطبيقها وفقا لقرار وزير التموين وهي 10 ألف جنيه غرامة للمخالف.

وأوضحت المصادر، أن الجهاز قام برفع حالة الطوارئ في جميع أفرعه بالمحافظات، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة ولمدة شهر بحسب قرار وزير التموين، لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة برغيف الخبز، والعمل على حل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.

وتابعت المصادر أن الجهاز يولي اهتماما بالغا بمتابعة قرار وزير التموين ورغيف الخبز خاصة أنه يلاقي اقبالا كثيفا الفترة الحالية نظرا للعملية الدراسية التي بدأت منذ أسابيع قليلة.

ولفتت إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بوزن رغيف الخبز أو سعره يجب التواصل مع الجهاز في كافة المحافظات من خلال أرقام الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا وزاريًا رقم 144 لسنة 2022 بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو.

وأشار القرار إلى أنه تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي والإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد.