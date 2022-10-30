«حماية المستهلك»: غرفة عمليات مشتركة بين الجهاز و«الوزراء» لإرسال تقرير يومي بالمضبوطات

أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يجري حملات يومية وعلى مدار الساعة بداية من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة مساء، مقسمة على ورديتين، لمراقبة الأسواق والأسعار، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكليف الجهاز بمتابعة الأسعار وإبلاغه يوميا بتقرير رسمي.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه تم إنشاء غرفة عمليات من قبل جهاز حماية المستهلك، لإخطار غرفة عمليات مجلس الوزاراء بالمضبوطات التي يتمكن الجهاز من ضبطها يوميا، وكذلك الأسعار، لافتًا إلى أن الفرق المخصصة من الجهاز متواجدة في كل المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الجهاز يتابع على مدار الساعة المضبوطات والحملات التي يشنها الجهاز في المحافظات من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، للتأكد من أسعار السلع وعدم بيعها بأسعار مرتفعة.

وشدد مدبولي، خلال رئاسته اجتماعاً للمحافظين، يوم السبت، على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء خلال رئاسته اجتماع المحافظين أمس، كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.