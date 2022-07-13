حماية المستهلك: غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديدة

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب فى أسعار النقل بعد تحريك أسعار بعض المحروقات قام الجهاز الفور بإعداد غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع كل الأجهزة الرقابية اعتبارًا من اليوم على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الالتزام بالتعريفات التى ستقررها الأجهزة المحلية بالمحافظات، خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويهيب جهاز حماية المستهلك بجميع سائقى سيارات نقل المواطنين الالتزام بالتعريفة المحددة منعًا لوقوعهم تحت طائلة القانون.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر.

وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.