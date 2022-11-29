حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه على وكلاء السيارات المخالفين

نظم جهاز حماية المستهلك، حملات استدعاء لبعض السيارات من خلال التعاون مع الوكلاء المحليين، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يحرص دائما على تنفيذ حملات الاستدعاء التي يعلن عنها بواسطة الشركة الأم ليتم تنفيذها داخل البلاد.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حملات الاستدعاء لها عدة فوائد أبرزها: التأكد من أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على أموالهم متمثلة في قيمة السيارات التي بحوزته.

وأشارت إلى أن القانون نظم قيام الوكلاء بإبلاغ جهاز حماية المستهلك خلال 48 ساعة بأي استدعاءت تتم للسيارات الخاصة، ليقوم الجهاز بعد ذلك بمتابعتها والتأكد من علم المستهلكين بهذا الاستدعاء.

وأكدت المصادر أن هناك استجابة من كافة الوكلاء خلال تكليفهم من جهاز حماية المستهلك بحملات استدعاء للسيارات، لافتة إلى أنه في حال عدم تنفيذ حملات الاستدعاء يتم تطبيق قانون حماية المستهلك على الوكلاء والتي تصل غرامته إلى 2 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك، أعلن بداية الأسبوع الجاري بالتعاون مع شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار وكيل سيارات سيات في مصر، عن حملة استدعاء سيارات سيات لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن الحملة تأتي في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.