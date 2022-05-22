حماية المستهلك: غرامة 100 ألف جنيه على مخبز سياحي لم يلتزم بقرارات الجهاز

أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تطبيق عقوبة على مخبز سياحي “توك توك” بلغت قيمتها 100 ألف جنيه.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، أن جهاز حماية المستهلك رفض التصالح في القضية إلا بعد سداد العقوبة المالية المقررة عليه، لافتا إلى أنه لا تراجع عن تلك العقوبات من خلال الجهاز على المخابز من أجل ضمان حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يدعم أي تجار شريف، لكن متسغلي الأزمات لا بد أن يوجهوا بعقوبات صارمة، لافتا إلى أن هناك بعض القرارات سيتم نشرها غدا في الجريدة الرسمية لتنظيم عملية الأوفر برايس.

وانطلق قبل قليل، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز اتجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة اتجاه الأسواق لضبطها وعدم احتكار أي سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف التفاصيل الكاملة والقرارات الهامة التي اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة، وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.