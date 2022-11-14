«حماية المستهلك»: غرامة تصل لمليونى جنيه لمن يبيع السجائر أغلى من التسعيرة

قال المهندس أيمن حسام الدين، إن أي سلعة لم يصدر بشأنها تسعيرة جبرية تكون أسعارها محددة بقانون العرض والطلب ويسعرها المنتج وليس التاجر، مؤكدا أن هناك 72 جمعية أهلية تشاركهم في الرقابة على الأسواق.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك 435 حملة رقابية نزلت الأسواق في الفترة الأخيرة لمراقبة الأسعار، وهذه الحملات قادرة على إحداث الانضباط في الأسواق.

ولفت إلى أن الجهاز يتعاون مع الرقابة التموينية وشرطة التموين لضبط أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى أن بيع السجائر أغلى من تسعيرها المعلن مخالفة تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه.