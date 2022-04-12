أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ليس له علاقة بما أثير حول تسمم عدد من الطلاب بمنتج الأندومي، وهيئة سلامة الغذاء هي الجهة المنوطة بالتحقيق في هذا الأمر، لافتا إلى أن الجهاز أحال الواقعة للهيئة العامة لسلامة الغذاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة.

جدير بالذكر أن هيئة سلامة الغذاء، قد سحبت جميع الإندومي من جميع الأسواق لتحليل عينات منه.

ويعتبر الإندومي من الأكلات السريعة التي ظهرت في الآونة الأخيرة التي حازت على إعجاب الكثير من الناس التي أصبحت إدمانًا لديهم بسبب طعمها المميز، وتحضيرها السريع.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ«المال»، أن الجهاز قرر إحالة عينات الشيكولاتة «كندر» إلى الهيئة العامة لسلامة الغذاء، لافتا إلى أنها هي الهيئة المنوطة بحماية المواطن أي ضرر في المنتجات والسلع.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يساعد هيئة سلامة الغذاء في الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد الشركات والمصانع المخالفة، لافتا إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي الجهة المنوطة بمراقبة السلع التي تباع للمواطنين.