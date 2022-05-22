«حماية المستهلك»: ظاهرة الأدوية المغشوشة والمستحضرات الطبية تواجه سلوكا فوضويا

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ظاهرة الأدوية المغشوشة والمستحضرات الطبية تواجه سلوكا فوضويا، لافتا إلى أن هذه السلوكيات تجعلنا نؤكد أن الدواء يباع داخل الصيدليات وليس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم ضبط جزء كبير جدا من بائعي مستحضرات التجميل والأدوية المغشوشة، وليس جميعها، لكن الفترة المقبلة سيتم شن العديد من الحملات على هؤلاء الأشخاص، لافتا إلى أن هناك فوضى أخرى تمس المسابقات، وهذه المسابقات لابد أن يتم إخطار الجهاز بها قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن نجاح الجهاز ليس في تحرير عدد كبير من المحاضر، لكن النجاح الحقيقي بالظواهر التي يتم التغلب عليها من قبل الجهاز، لافتا إلى أن هناك متابعة قوية لمواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث في السوق من ارتفاع الأسعار، وبعض الأمور الأخرى التي يتم رصدها من جهاز حماية المستهلك.

وانطلق قبل قليل، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، وذلك للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز حول ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة تجاه الأسواق لضبطها وعدم احتكار أي سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة التى اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة. وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.