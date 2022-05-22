حماية المستهلك: ضم 5 أفرع جديدة للجهاز في بعض المحافظات ليصل إجمالي الأفرع 23 خلال 2023

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يبحث في المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطن المصري، دون الضرر بالاقتصاد المصري.

وأضاف حسام الدين خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن الجهاز يضم 601 من العاملين، ويضم 18 فرعا، لافتا إلى أن هناك خطة عام 2023 تضم 5 أفرع أخرى ليصبح العدد الإجمالي لأفرع الجهاز في كافة محافظات الجمهورية 23 فرعا.

وأشار إلى أنه تم الوصل إلى حل 96٪ من المشكل بالتفاوض المباشر، بالإضافة إلى انخفاض زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام لأن طبيعة الشكاوى تختلف من شكوى لأخرى.

وانطلق قبل قليل، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، وذلك للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز اتجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة اتجاه الأسواق لضبطها وعدم احتكار أي سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف التفاصيل الكاملة والقرارات الهامة الت اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة. وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.