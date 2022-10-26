«حماية المستهلك»: ضبط 98 ألف عبوة مُكملات غذائية مجهولة المصدر في أوسيم

شن جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة وموسعة استهدفت مخزن غير مُرخص لتجارة المُكملات الغذائية بأحد مناطق القاهرة الكبرى بنطاق مركز أوسيم.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي استمرارا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز عن وجود مخزن يقع بنطاق مركز أوسيم يحتوى على العديد من المواد الغذائية المُكملة مجهولة المصدر وغير حاصل على تراخيص من هيئة سلامة الغذاء.

على الفور وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قامت حملة مُكبرة من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق بإستهداف المخزن المذكور.

تم ضبط 98.000 ألف عبوة مُكملات غذائية مجهولة المصدر وغير حاصلة على تراخيص وضارة على صحة وسلامة المواطنين تمثلت في الآتي: ملح البحر Max Protiein Med – عبوات Why isolateo 100% – عبوات Maxmuuscle- carbup – عبوات why protein isolate – زيت الزعتر البرى – خل العنب الطبيعى – خل الرمان الطبيعى –مورينجا بودر – بودرة الماتشا –بذور الشيا – قهوة خضراء مع النعناع –بذور عباد الشمس –عسل سدر جبلى كشميري –عسل برقوق –عين جمل أمريكى –كولاجين.

وبسؤال ومواجهة المسئول عن المخزن أفاد أن المخزن غير مُرخص والمنتجات غير مخصصة للبيع، وهى مخصصة فقط للإستخدام داخل الشركة، وأنهم مُنتجين وموزعين بترخيص من شركات أخرى.

عقب تقنين الإجراءات وطبقا للتقرير الفني الصادر من مُفتش الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذي مفاده أن هذه السلع مجهولة المصدر وغير مُسجلة بالهيئة وغير مُصرح بتداولها وضارة بالصحة والسلامة.

وتم تحرير محضر بمعرفة مأمور الضبط القضائى بجهاز حماية المستهلك والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس/ قرار السيد وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك الموطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وخاصة المنتجات التى تؤثر على الصحة والسلامة وعدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة التى تقوم بالإعلان عن مواصفات المُنتج على خلاف الحقيقة.

ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد أن الجهاز لن يدخر جهدا فى إتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة ويتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفات قبل ترويج السلع للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.