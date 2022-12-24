«حماية المستهلك»: ضبط 9 أطنان من الأرز الشعير في مخزن بهدف حجبها عن التداول

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شن حملات مكبرة على مضارب الأرز لمتابعة عدم حجبه عن المواطنين بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي في عدد من المحافظات.

قالت المصادر لـ«المال»، إنه تم ضبط 9 أطنان من الأرز الشعير في إحدى المخازن بهدف حجبه عن التداول للمواطنين، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات في إحدى المضارب التابعة لوزارة التموين لحين صدور قرارا بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات مستمرة على الأسواق لمتابعة عدم احتكار وحجب السلع بهدف بيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن الأسعار على السلع تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه عدد من الجهات الرقابية منها جهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق وبيع السلع الغذائية.

وتستمر الحملات على مدار الساعة واليوم حرصا من الجهاز على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على التجار لعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.