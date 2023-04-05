«حماية المستهلك»: ضبط 7500 لتر سولار وبنزين للبيع بأزيد من السعر الرسمي بكفر الشيخ

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية وبعض تجار المواد البترولية الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة منه لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وقالت مصادر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، إن فرع كفر الشيخ ضبط 5000 لتر بنزين و2500 لتر سولار بحوزة أحد التجار لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، لافتة إلى أنه تم ضبط الكميات المشار إليها داخل إحدى المخازن الكبيرة بهدف طرحها في عبوات وزجاجات للمواطنين بأسعار مرتفعة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة بمعرفة رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز، إذ تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بتهمة البيع بأزيد من السعر الرسمي والتي تبدأ غرامتها من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمتابعة حركة البيع والشراء ومدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى متابعة مدى جودة السلع المعروضة للمواطنين حفاظا عليهم من الأغذية الفاسدة.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.