«حماية المستهلك»: ضبط 750 علبة سجائر مجهولة المصدر و480 عبوة دوائية منتهية الصلاحية

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على كافة المحال التجارية والصيدليات والأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية، بالإضافة إلى الرقابة على الأسعار، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».

قالت مصادر بالجهاز، إن الحملات أسفرت عن ضبط 750 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 480 عبوة دوائية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم المرور على مضارب الأرز لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار، بالإضافة إلى المراقبة على عملية توافر الزيوت بالأسعار المعلن عنها دون وجود أي زيادات في الأسعار.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين، وتحرير المحاضر، وجاري عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم وفقا لقانون حماية المستهلك، مؤكدة أن الهدف من الحملات هو منع البيع بأزيد من سعره، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسئولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.